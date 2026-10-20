Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył, że przechwycił i zniszczył amerykańskiego drona MQ-9 nad Cieśniną Ormuz. Według Anadolu Agency strona irańska twierdzi, że dron został zestrzelony wcześnie we wtorek rano podczas lotu nad strategicznym szlakiem wodnym.

Oświadczenie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej

Jak podała półoficjalna irańska agencja Fars, Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej nazwał ten statek powietrzny 54. amerykańskim dronem MQ-9, który, według jego twierdzeń, został zniszczony przez irańskie siły.

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Sytuacja w Cieśninie Ormuz

Anadolu Agency pisze, że Stany Zjednoczone i Izrael rozpoczęły wojnę przeciwko Iranowi 28 lutego, a Teheran w odpowiedzi przeprowadzał ataki rakietowe i dronowe w regionie oraz faktycznie zamknął Cieśninę Ormuz. Później Waszyngton wprowadził morską blokadę irańskich portów. W czerwcu USA i Iran podpisały memorandum o swobodzie żeglugi w cieśninie, jednak jego realizację wstrzymano z powodu rozbieżności dotyczących bezpieczeństwa na tym szlaku wodnym.

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