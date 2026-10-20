W Gwinei Generalna Dyrekcja Wyborów ustaliła kaucję pieniężną w wysokości 30 milionów franków gwinejskich dla każdego kandydata w wyborach do Senatu wyznaczonych na 20 grudnia 2026 roku. Stanowi to około 3,4 tysiąca dolarów USA. Dla każdej kandydatury wprowadzono również limit wydatków na kampanię wyborczą w wysokości 300 milionów franków, czyli około 34 tysięcy dolarów, informuje The Rio Times.

Warunki dla kandydatów

Decyzja nr D/1166/MATD/DGE/2026 jest datowana na 18 października 2026 roku. Kaucję należy wpłacić na rachunki skarbu państwa w Banku Centralnym Gwinei. Dla Konakry i każdej prefektury przewidziano odrębne rachunki.

Według The Rio Times płatności należy dokonać co najmniej 50 dni przed głosowaniem, do 31 października. Limit 300 milionów franków dotyczy wydatków każdej kandydatury. Środki kampanijne muszą przechodzić przez rachunek w banku posiadającym odpowiednie zezwolenie. Przekroczenie ustalonego limitu stanowi naruszenie kodeksu wyborczego i pociąga za sobą sankcje prawne.

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Kalendarz wyborczy

Administracja wyborcza powołała 15 października komisję finansową do przygotowania propozycji. Jej pracę koordynował krajowy organ nadzoru wyborczego ONASUR, którego prezesem jest Mamadou Sanoussi Ba.

Przed wyborami do Senatu w kraju zaplanowano wybory regionalne — na 29 listopada. W informacjach dotyczących kalendarza wyborczego wskazano, że składanie dokumentów przez kandydatów ma trwać od 20 do 29 października. The Rio Times zwraca również uwagę, że artykuł 201 kodeksu wyborczego określa termin zgłaszania kandydatur na 70 dni przed głosowaniem, co oznacza, że w przypadku wyborów 20 grudnia termin ten przypadałby na 11 października. Oficjalny kalendarz ogłoszono w telewizji państwowej 12 października.

Zasady dotyczące kaucji opierają się na artykule 275 kodeksu wyborczego, a wymogi dotyczące finansowania kampanii — na artykułach 280 i 281. Wybory do Senatu są częścią procesu powrotu Gwinei do instytucji wybieralnych po przewrocie we wrześniu 2021 roku.

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