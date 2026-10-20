美国总统唐纳德·特朗普在堪萨斯州威奇托附近帕克城举行的一场支持共和党参议员罗杰·马歇尔的集会上表示，如果共和党未能赢得选举，美国可能面临类似法国正在发生的骚乱。正如《塞浦路斯邮报》报道，总统没有提供这种关联的证据。

特朗普提到法国因生活成本和公共服务资金不足而爆发的大规模抗议；据该报报道，这些抗议已升级为骚乱和抢劫。在演讲中，他还使用了反移民和反穆斯林言论，并用侮辱性词语“Dumocrats”称呼民主党人。

参议院席位之争

这场集会举行之际，堪萨斯州的参议院席位争夺正处于紧张状态。正任首届任期的共和党人马歇尔，正与民主党候选人亚当·汉密尔顿竞争；后者是一所卫理公会巨型教会的牧师。汉密尔顿反对特朗普的关税政策，并批评其领导方式缺乏一致性。

特朗普在演讲中称，汉密尔顿据称想迫使人们为自己生来是白人而忏悔。马歇尔则聚焦文化议题，特别是称有必要对抗“激进伊斯兰教”，并批评其对手支持同性恋骄傲游行。

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汉密尔顿竞选团队发言人泰森·布罗迪回应称，堪萨斯州居民正遭受汽油和柴油价格上涨、难以获得负担得起的医疗服务以及华盛顿腐败问题的困扰。汉密尔顿本人在一段视频讲话中表示，在有意义的情况下，他准备与特朗普合作，并反对损害农民和农村医院利益的华盛顿决定。

价格与选民情绪

集会地点附近的汽油价格为每加仑3.98美元，柴油价格为5.78美元。根据美国汽车协会AAA的数据，汽油价格比该州去年的平均价格高出约45%。

一名在场馆附近抗议的农民表示，特朗普政府的关税政策打击了谷物销售市场，而牛肉进口进一步损害了当地生产商。与此同时，一些特朗普支持者也谈到了食品和商品成本上涨的问题。

该报指出，特朗普在2024年总统选举中以16个百分点的优势赢得堪萨斯州，而该州已有94年未选出民主党人进入美国参议院。根据周一公布的路透社/益普索民调，31%的美国人认可特朗普担任总统期间的表现，这是其总统任期内的最低水平。

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