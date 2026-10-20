Президент Трамп у Канзасі попередив про французькі заворушення — Cyprus Mail

Президент США Дональд Трамп під час мітингу на підтримку сенатора-республіканця Роджера Маршалла в Парк-Сіті поблизу Вічити, штат Канзас, заявив, що Сполучені Штати можуть зіткнутися із заворушеннями на зразок тих, що відбуваються у Франції, якщо республіканці не переможуть на виборах. Як повідомляє Cyprus Mail, доказів такого зв'язку президент не навів.

Трамп послався на масові протести у Франції через вартість життя та недостатнє фінансування державних послуг, які, за даними видання, переросли в заворушення й мародерство. У промові він також використав антиімміграційну й антимусульманську риторику та назвав демократів образливим словом Dumocrats.

Боротьба за місце в Сенаті

Мітинг відбувся на тлі напруженої боротьби за сенатське крісло в Канзасі. Республіканець Маршалл, який обіймає посаду перший термін, змагається з кандидатом від Демократичної партії Адамом Гамільтоном — пастором методистської мегацеркви. Гамільтон виступає проти тарифної політики Трампа та критикує його керівництво як непослідовне.

Під час виступу Трамп заявив, що Гамільтон нібито хоче змушувати людей каятися через те, що вони народилися білими. Маршалл зосередився на культурних питаннях, зокрема заявив про необхідність протидії «радикальному ісламу» та розкритикував підтримку його суперником гей-прайдів.

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Представник кампанії Гамільтона Тайсон Броді у відповідь заявив, що жителі Канзасу потерпають від зростання цін на бензин і дизельне пальне, проблем із доступною медичною допомогою та корупції у Вашингтоні. Сам Гамільтон у відеозверненні сказав, що готовий працювати з Трампом, коли це має сенс, і протистояти рішенням Вашингтона, які шкодять фермерам та сільським лікарням.

Ціни та настрої виборців

Біля місця проведення мітингу ціна бензину становила 3,98 долара за галон, а дизельного пального — 5,78 долара. За даними автомобільного клубу AAA, ціна бензину була приблизно на 45% вищою, ніж середня ціна в штаті торік.

Один із фермерів, який протестував біля арени, заявив, що тарифна політика адміністрації Трампа вдарила по ринках збуту зерна, а імпорт яловичини додатково шкодить місцевим виробникам. Водночас частина прихильників Трампа також говорила про зростання вартості продуктів і товарів.

Видання зазначає, що Канзас Трамп виграв на президентських виборах 2024 року з перевагою у 16 відсоткових пунктів, а демократів до Сенату США від штату не обирали 94 роки. За опитуванням Reuters/Ipsos, опублікованим у понеділок, діяльність Трампа на посаді президента схвалювали 31% американців — це найнижчий показник за час його президентства.

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