Prezydent USA Donald Trump podczas wiecu poparcia dla republikańskiego senatora Rogera Marshalla w Park City niedaleko Wichita w stanie Kansas oświadczył, że Stany Zjednoczone mogą stanąć w obliczu zamieszek podobnych do tych, które mają miejsce we Francji, jeśli Republikanie nie wygrają wyborów. Jak podaje Cyprus Mail, prezydent nie przedstawił dowodów na taki związek.

Trump powołał się na masowe protesty we Francji dotyczące kosztów życia i niewystarczającego finansowania usług publicznych, które, według publikacji, przerodziły się w zamieszki i grabieże. W swoim przemówieniu użył również antyimigracyjnej i antymuzułmańskiej retoryki oraz nazwał Demokratów obraźliwym określeniem „Dumocrats”.

Walka o miejsce w Senacie

Wiec odbył się w czasie zaciętej walki o mandat senatorski w Kansas. Republikanin Marshall, sprawujący urząd pierwszą kadencję, rywalizuje z kandydatem Partii Demokratycznej Adamem Hamiltonem, pastorem metodystycznego megakościoła. Hamilton sprzeciwia się polityce celnej Trumpa i krytykuje jego przywództwo jako niekonsekwentne.

Podczas wystąpienia Trump stwierdził, że Hamilton rzekomo chce zmuszać ludzi do pokuty za to, że urodzili się biali. Marshall skupił się na kwestiach kulturowych, w szczególności mówił o potrzebie przeciwdziałania „radykalnemu islamowi” i skrytykował poparcie swojego rywala dla parad gejowskiej dumy.

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Rzecznik kampanii Hamiltona Tyson Brody odpowiedział, że mieszkańcy Kansas cierpią z powodu rosnących cen benzyny i oleju napędowego, problemów z dostępem do przystępnej cenowo opieki medycznej oraz korupcji w Waszyngtonie. Sam Hamilton w nagraniu wideo powiedział, że jest gotów współpracować z Trumpem, kiedy ma to sens, oraz przeciwstawiać się decyzjom Waszyngtonu, które szkodzą rolnikom i wiejskim szpitalom.

Ceny i nastroje wyborców

W pobliżu miejsca wiecu cena benzyny wynosiła 3,98 dolara za galon, a oleju napędowego — 5,78 dolara. Według klubu motoryzacyjnego AAA cena benzyny była o około 45% wyższa niż średnia cena w stanie w ubiegłym roku.

Jeden z rolników protestujących w pobliżu areny powiedział, że polityka celna administracji Trumpa uderzyła w rynki zbytu zbóż, a import wołowiny dodatkowo szkodzi lokalnym producentom. Jednocześnie część zwolenników Trumpa również mówiła o rosnących kosztach żywności i towarów.

Publikacja zauważa, że Trump wygrał Kansas w wyborach prezydenckich w 2024 roku przewagą 16 punktów procentowych, a Demokraci nie zostali wybrani do Senatu USA z tego stanu od 94 lat. Według sondażu Reuters/Ipsos opublikowanego w poniedziałek działalność Trumpa jako prezydenta popierało 31% Amerykanów — był to najniższy wynik w czasie jego prezydentury.

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