Президент США Дональд Трамп во время митинга в поддержку сенатора-республиканца Роджера Маршалла в Парк-Сити недалеко от Уичито, штат Канзас, заявил, что Соединенные Штаты могут столкнуться с беспорядками, подобными тем, что происходят во Франции, если республиканцы не победят на выборах. Как сообщает Cyprus Mail, президент не привел доказательств такой связи.

Трамп сослался на массовые протесты во Франции из-за стоимости жизни и недостаточного финансирования государственных услуг, которые, по данным издания, переросли в беспорядки и мародерство. В своей речи он также использовал антииммиграционную и антимусульманскую риторику и назвал демократов оскорбительным словом «Dumocrats».

Борьба за место в Сенате

Митинг состоялся на фоне напряженной борьбы за сенатское кресло в Канзасе. Республиканец Маршалл, занимающий должность первый срок, соперничает с кандидатом от Демократической партии Адамом Гамильтоном — пастором методистской мегацеркви. Гамильтон выступает против тарифной политики Трампа и критикует его руководство как непоследовательное.

Во время выступления Трамп заявил, что Гамильтон якобы хочет заставлять людей каяться за то, что они родились белыми. Маршалл сосредоточился на культурных вопросах, в частности заявил о необходимости противодействовать «радикальному исламу» и раскритиковал поддержку его соперником гей-прайдов.

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Представитель кампании Гамильтона Тайсон Броди в ответ заявил, что жители Канзаса страдают от роста цен на бензин и дизельное топливо, проблем с доступной медицинской помощью и коррупции в Вашингтоне. Сам Гамильтон в видеообращении сказал, что готов работать с Трампом, когда это имеет смысл, и противостоять решениям Вашингтона, которые вредят фермерам и сельским больницам.

Цены и настроения избирателей

Возле места проведения митинга цена бензина составляла 3,98 доллара за галлон, а дизельного топлива — 5,78 доллара. По данным автомобильного клуба AAA, цена бензина была примерно на 45% выше, чем средняя цена в штате в прошлом году.

Один из фермеров, протестовавший возле арены, заявил, что тарифная политика администрации Трампа ударила по рынкам сбыта зерна, а импорт говядины дополнительно вредит местным производителям. В то же время часть сторонников Трампа также говорила о росте стоимости продуктов и товаров.

Издание отмечает, что Трамп выиграл Канзас на президентских выборах 2024 года с преимуществом в 16 процентных пунктов, а демократов не избирали в Сенат США от штата 94 года. Согласно опросу Reuters/Ipsos, опубликованному в понедельник, деятельность Трампа на посту президента одобрял 31% американцев — это самый низкий показатель за время его президентства.

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