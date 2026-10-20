В Израиле утром 20 октября задержали 21 подозреваемого, в том числе военнослужащих, в рамках расследования предполагаемого мошенничества с использованием тяжелой техники в секторе Газа. Задержания произошли в разных частях страны.

Схема с тяжелой техникой

По данным Jerusalem Post, расследование проводило Национальное подразделение по борьбе с экономическими преступлениями YALAK в составе Lahav 433 совместно с военной полицией и налоговым управлением.

По версии следствия, подрядчики, работавшие с тяжелой техникой, действовали совместно с военнослужащими Армии обороны Израиля. Они якобы завышали данные в отчетах, подделывали сведения о часах работы и указывали фиктивную деятельность техники в секторе Газа во время кампании «Железные мечи».

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Подозрения и дальнейшие действия

Задержанных доставили на допросы в Lahav 433. Их подозревают в получении имущества путем обмана, взяточничестве и отмывании средств.

Следователи также подозревают, что в результате схемы могло быть совершено мошенничество на миллионы шекелей. Ожидается, что задержанные предстанут перед магистратским судом Беэр-Шевы и военным судом в Бейт-Лиде для рассмотрения вопроса о продлении содержания под стражей.

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