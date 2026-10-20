W Izraelu rano 20 października zatrzymano 21 podejrzanych, w tym żołnierzy, w ramach śledztwa dotyczącego podejrzenia oszustwa z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu w Strefie Gazy. Zatrzymania odbyły się w różnych częściach kraju.

Mechanizm z użyciem ciężkiego sprzętu

Jak podaje Jerusalem Post, śledztwo prowadził Narodowy Wydział ds. Przestępczości Gospodarczej YALAK w strukturze Lahav 433, wspólnie z policją wojskową i urzędem skarbowym.

Według śledczych wykonawcy pracujący z ciężkim sprzętem działali wspólnie z żołnierzami Sił Obronnych Izraela. Mieli oni zawyżać dane w raportach, fałszować informacje o godzinach pracy oraz wskazywać fikcyjną działalność sprzętu w Strefie Gazy podczas kampanii „Żelazne Miecze”.

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Podejrzenia i dalsze działania

Zatrzymanych przewieziono na przesłuchania do Lahav 433. Są podejrzewani o uzyskanie mienia w wyniku oszustwa, łapownictwo i pranie pieniędzy.

Śledczy podejrzewają również, że w wyniku tego procederu mogło dojść do oszustwa na miliony szekli. Oczekuje się, że zatrzymani staną przed Sądem Magistrackim w Beer Szewie oraz sądem wojskowym w Beit Lid, gdzie rozpatrzona zostanie kwestia przedłużenia ich aresztu.

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