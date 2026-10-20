Na wyspie Ellesmere’a w Kanadzie zniknęło ostatnie znane w kraju jezioro episzelfowe — zbiornik wodny we fiordzie Milne odpłynął do morza po odłamaniu się części Lodowego Szelfu Milne w lipcu 2020 roku. Jak podaje Mongabay, dane z przyrządów pomiarowych wykazały, że słodka woda zniknęła w ciągu kilku miesięcy po tym wydarzeniu i nie jest uzupełniana.

Ekosystem, który istniał przez tysiąclecia

Jeziora episzelfowe powstają, gdy szelf lodowy blokuje polarny fiord. Słodka woda roztopowa z lodowców gromadzi się nad gęstszą wodą morską, a w jednym słupie wody występują odrębne warstwy słodkowodne i morskie.

Badacze szacują, że szelf lodowy i jezioro we fiordzie Milne istniały przez około 4 tysiące lat. Regularne obserwacje zbiornika rozpoczęły się w 2011 roku: naukowcy zainstalowali w nim przyrządy do pomiaru temperatury i zasolenia na różnych głębokościach. Wówczas grubość warstwy słodkiej wody sięgała 10 metrów.

Przed zniszczeniem Lodowy Szelf Milne miał powierzchnię 186 kilometrów kwadratowych i grubość 85 metrów. W lipcu 2020 roku odłamał się od niego pływający fragment o powierzchni 64 kilometrów kwadratowych, przez co szelf stracił niemal połowę swojej powierzchni.

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Oznaki ocieplenia w Arktyce

W XX wieku na północnym wybrzeżu wyspy Ellesmere’a istniało od 10 do 17 jezior episzelfowych. W ostatnich dekadach zniknęły one w wyniku ocieplenia związanego ze spalaniem paliw kopalnych. Po osuszeniu w 2002 roku 65-metrowego jeziora w sąsiednim fiordzie Disraeli zbiornik we fiordzie Milne pozostawał ostatnim tego typu w kanadyjskiej Arktyce.

Naukowcy wiążą zniszczenie szelfu z ociepleniem atmosfery i oceanu. Bardzo ciepłe lata 2019 i 2020 sprzyjały gromadzeniu większej ilości wody roztopowej na szelfie, podczas gdy cieplejsza woda oceaniczna nasilała topnienie od spodu. Przed odłamaniem się fragmentu przed krawędzią lodu powstał duży obszar otwartej wody, przez co szelf był narażony na uderzenia fal.

Fiord Milne znajduje się w regionie Last Ice Area — części Arktyki, którą wcześniej uważano za jedną z najbardziej odpornych na zmianę klimatu. Według badacza Uniwersytetu Alberty Andrew Hamiltona pozostała część szelfu lodowego również może z czasem odpłynąć, a fiord, który nadal jest pokryty wieloletnim lodem, może latem stać się wolny od lodu.

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