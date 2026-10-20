Tajwan wykorzysta amerykańskie czołgi M1A2T Abrams podczas zakrojonych na szeroką skalę ćwiczeń Lianyun, które rozpoczną się pod koniec listopada i potrwają w grudniu. Będzie to drugi udział tych czołgów w dużych manewrach wojskowych Tajwanu, informuje Taipei Times, powołując się na źródło wojskowe.

Czołgi zostały już dostarczone do bazy

Według źródła 584. Brygada Pancerna wojsk lądowych, która eksploatuje M1A2T Abrams, przetransportowała już pojazdy do Połączonej Bazy Szkolenia Operacyjnego w powiecie Pingtung. Podczas trwających miesiąc manewrów załogi czołgów będą sprawdzać koordynację bojową.

Po raz pierwszy M1A2T Abrams wykorzystano w dużych ćwiczeniach podczas corocznych manewrów Han Kuang w sierpniu. Te ogólnokrajowe ćwiczenia, obejmujące strzelania bojowe, są największe na Tajwanie, podczas gdy ćwiczenia Lianyun zajmują drugie miejsce pod względem skali.

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Wspólne szkolenie trzech rodzajów sił zbrojnych

Ćwiczenia Lianyun odbywają się na południu Tajwanu jako sprawdzian współdziałania wojsk lądowych, marynarki wojennej i sił powietrznych we wspólnym odparciu inwazji przeciwnika. W tegorocznych manewrach wezmą również udział poborowi odbywający obowiązkową roczną służbę.

Dyrektor działu strategii obronnej i zasobów w Instytucie Badań nad Obronnością Narodową i Bezpieczeństwem Su Tzu-yun zaznaczył, że czołgi M1A2T są obecnie obsługiwane wyłącznie przez żołnierzy ochotników, a nie poborowych. Jednocześnie podkreślił znaczenie udziału poborowych w dużych ćwiczeniach ze strzelaniami bojowymi, aby mogli uzyskać bardziej zaawansowane szkolenie.

Waszyngton zatwierdził w 2019 roku umowę sprzedaży Tajwanowi 108 czołgów M1A2T Abrams. Jej wartość wynosiła około 1,45 mld dolarów amerykańskich. Pod koniec października ubiegłego roku 584. Brygada otrzymała 38 pojazdów, a kolejne 42 czołgi dotarły w kwietniu. Pozostałe 28 pojazdów jest testowanych i przygotowywanych do wprowadzenia do służby.

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