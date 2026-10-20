台灣将派遣美制M1A2T艾布拉姆斯坦克参加大规模联勇演习。演习将于11月底开始，并持续至12月。据《台北时报》报道，援引一名军方消息人士称，这将是这些坦克第二次参加台灣的大型军事演习。

坦克已运抵基地

该消息人士称，负责操作M1A2T艾布拉姆斯坦克的陆军第584装甲旅，已将这些车辆运送至屏东县联合战备训练基地。在为期一个月的演习期间，坦克乘员将检验作战协同能力。

M1A2T艾布拉姆斯坦克首次参加大型演习是在8月举行的年度汉光演习期间。这些包括实弹射击的全国性演习是台灣规模最大的演习，而联勇演习的规模位居第二。

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三军联合训练

联勇演习在台灣南部举行，旨在检验陆军、海军和空军在共同击退敌方入侵时的协同能力。今年的演习还将有正在服一年义务役的应征人员参加。

国家防卫与安全研究院国防战略与资源部门主任苏紫云表示，目前M1A2T坦克仅由志愿役军人操作，而非应征人员。同时，他强调，应征人员参加包含实弹射击的大规模演习对于接受更先进训练的重要性。

华盛顿于2019年批准向台灣出售108辆M1A2T艾布拉姆斯坦克的交易，价值约14.5亿美元。去年10月底，第584旅接收了38辆车辆，另有42辆坦克于4月抵达。其余28辆车辆正在测试并准备投入使用。

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