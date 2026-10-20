Тайвань задействует американские танки M1A2T Abrams в масштабных учениях Ляньюн, которые начнутся в конце ноября и продлятся в декабре. Это будет второе участие этих танков в крупных военных маневрах Тайваня, сообщает Taipei Times со ссылкой на военный источник.

Танки уже доставили на базу

По словам источника, 584-я бронетанковая бригада сухопутных войск, которая эксплуатирует M1A2T Abrams, уже перевезла машины на Объединенную базу оперативной подготовки в уезде Пиндун. Во время месячных маневров экипажи танков будут проверять боевую координацию.

Впервые M1A2T Abrams привлекли к крупным учениям во время ежегодных маневров «Ханьгуан» в августе. Эти общенациональные учения, предусматривающие боевые стрельбы, являются крупнейшими на Тайване, тогда как учения Ляньюн занимают второе место по масштабу.

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Совместная подготовка трех родов войск

Учения Ляньюн проводят на юге Тайваня как проверку взаимодействия армии, флота и военно-воздушных сил при совместном отражении вторжения противника. В маневрах этого года также примут участие призывники, проходящие обязательную годичную службу.

Директор подразделения оборонной стратегии и ресурсов Института исследований национальной обороны и безопасности Су Цзыюнь отметил, что танки M1A2T сейчас эксплуатируют только военнослужащие-добровольцы, а не призывники. При этом он подчеркнул важность участия призывников в крупных учениях с боевыми стрельбами для получения более продвинутой подготовки.

Вашингтон одобрил сделку по продаже Тайваню 108 танков M1A2T Abrams в 2019 году. Ее стоимость составила примерно 1,45 млрд долларов США. В конце октября прошлого года 584-я бригада получила 38 машин, еще 42 танка поступили в апреле. Остальные 28 единиц техники проходят испытания и готовятся к вводу в эксплуатацию.

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