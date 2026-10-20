Вэнс не поддержал Нетаньяху перед выборами в Израиле — CNBC

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отказался публично поддержать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху перед запланированными на следующую неделю выборами в стране. В интервью он заявил, что сосредоточен на поддержке американских кандидатов на промежуточных выборах, сообщает CNBC.

Позиция Вэнса

Вэнс в интервью программе Mark Halperin’s 2WAY Tonight отметил, что не участвует в израильских выборах. По его словам, он не выступает ни против, ни в поддержку Нетаньяху. Вице-президент также заявил, что президент США имеет самую эффективную политическую поддержку в американской и международной истории.

Позиция Вэнса отличается от подхода президента США Дональда Трампа. В воскресенье Трамп в Truth Social выразил поддержку Нетаньяху, назвав его великим премьером-воином и важным партнером в борьбе с Исламской Республикой Иран. Нетаньяху в ответ поблагодарил Трампа за значительную поддержку и совместную работу.

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Участие во внешней политике

Ранее Вэнс уже вмешивался в политические процессы за пределами США. В апреле он агитировал в Будапеште в поддержку переизбрания тогдашнего премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Позднее Орбан проиграл выборы после 16 лет у власти.

В прошлом году на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс также встречался с лидером немецкой ультраправой партии «Альтернатива для Германии» Алисой Вайдель. Предстоящее голосование в Израиле станет первыми национальными выборами в стране после нападения ХАМАС в конце 2023 года.

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