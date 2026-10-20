Венс не підтримав Нетаньягу перед виборами в Ізраїлі — CNBC

Віцепрезидент США Джей Ді Венс відмовився публічно підтримати прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу перед запланованими наступного тижня виборами в країні. В інтерв’ю він заявив, що зосереджений на підтримці американських кандидатів на проміжних виборах, повідомляє CNBC.

Позиція Венса

Венс в інтерв’ю програмі Mark Halperin’s 2WAY Tonight зазначив, що не бере участі в ізраїльських виборах. За його словами, він не виступає ані проти, ані на підтримку Нетаньягу. Віцепрезидент також сказав, що президент США має найефективнішу політичну підтримку в американській та міжнародній історії.

Позиція Венса відрізняється від підходу президента США Дональда Трампа. У неділю Трамп у Truth Social висловив підтримку Нетаньягу, назвавши його великим прем’єр-міністром-воїном і важливим партнером у боротьбі з Ісламською Республікою Іран. Нетаньягу у відповідь подякував Трампу за значну підтримку та спільну роботу.

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Участь у закордонній політиці

Раніше Венс уже втручався в політичні процеси за межами США. У квітні він агітував у Будапешті на підтримку переобрання тодішнього прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Пізніше Орбан програв вибори після 16 років при владі.

Минулого року на Мюнхенській безпековій конференції Венс також зустрічався з лідеркою німецької ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» Алісою Вайдель. Майбутнє голосування в Ізраїлі стане першими національними виборами в країні після нападу ХАМАС наприкінці 2023 року.

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