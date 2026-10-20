Vance nie poparł Netanjahu przed wyborami w Izraelu — CNBC

Wiceprezydent USA J.D. Vance odmówił publicznego poparcia premiera Izraela Binjamina Netanjahu przed wyborami w kraju zaplanowanymi na przyszły tydzień. W wywiadzie oświadczył, że koncentruje się na wspieraniu amerykańskich kandydatów w wyborach śródokresowych, informuje CNBC.

Stanowisko Vance’a

Vance w wywiadzie dla programu Mark Halperin’s 2WAY Tonight zaznaczył, że nie uczestniczy w izraelskich wyborach. Jak powiedział, nie występuje ani przeciwko, ani na rzecz Netanjahu. Wiceprezydent stwierdził również, że prezydent USA ma najskuteczniejsze poparcie polityczne w historii Ameryki i świata.

Stanowisko Vance’a różni się od podejścia prezydenta USA Donalda Trumpa. W niedzielę Trump wyraził poparcie dla Netanjahu w serwisie Truth Social, nazywając go wielkim premierem-wojownikiem i ważnym partnerem w walce z Islamską Republiką Iranu. Netanjahu w odpowiedzi podziękował Trumpowi za znaczące wsparcie i wspólną pracę.

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Udział w polityce zagranicznej

Wcześniej Vance już ingerował w procesy polityczne poza Stanami Zjednoczonymi. W kwietniu prowadził kampanię w Budapeszcie na rzecz ponownego wyboru ówczesnego premiera Węgier Viktora Orbana. Orban później przegrał wybory po 16 latach u władzy.

W ubiegłym roku podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa Vance spotkał się także z liderką niemieckiej skrajnie prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec, Alice Weidel. Nadchodzące głosowanie w Izraelu będzie pierwszymi krajowymi wyborami w tym państwie od ataku Hamasu pod koniec 2023 roku.

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