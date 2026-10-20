加拿大最后一个已知冰架湖消失——Mongabay

加拿大埃尔斯米尔岛上该国最后一个已知的冰架湖已经消失——2020年7月米尔恩冰架的一部分断裂后，米尔恩峡湾中的这片水体流入大海。据Mongabay报道，测量仪器的数据表明，此后数月内淡水消失，且没有得到补充。

存在了数千年的生态系统

当冰架阻塞极地峡湾时，便会形成冰架湖。来自冰川的淡水融水积聚在密度更大的海水之上，在同一水柱中存在彼此分离的淡水层和海水层。

研究人员估计，米尔恩峡湾的冰架和湖泊已存在约4000年。对该水体的定期观测始于2011年：科学家在其中安装了测量不同深度温度和盐度的仪器。当时，淡水层厚度达到10米。

在断裂之前，米尔恩冰架面积为186平方公里，厚度为85米。2020年7月，一块面积为64平方公里的漂浮冰块从中断裂，导致该冰架失去近一半面积。

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北极变暖的迹象

20世纪时，埃尔斯米尔岛北岸曾有10至17个冰架湖。在过去数十年中，它们因与燃烧化石燃料有关的变暖而消失。2002年，邻近迪斯雷利峡湾中一座65米深的湖泊排干后，米尔恩峡湾的水体仍是加拿大北极地区最后一个此类湖泊。

科学家将冰架断裂与大气和海洋变暖联系起来。异常温暖的2019年和2020年促使更多融水在冰架上积聚，而更温暖的海水则加剧了冰架底部的融化。断裂前，冰缘前方形成了一大片开阔水域，使冰架受到海浪冲击。

米尔恩峡湾位于“最后冰区”（Last Ice Area），这是北极的一部分，此前被认为是最能抵御气候变化的地区之一。阿尔伯塔大学研究员安德鲁·汉密尔顿表示，剩余的冰架也可能随时间漂走，而这座至今仍被多年冰覆盖的峡湾，夏季可能变得无冰。

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