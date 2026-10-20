На острове Элсмир в Канаде исчезло последнее известное в стране эпишельфовое озеро — водоём во фьорде Милн вытек в море после откола части ледяного шельфа Милн в июле 2020 года. Как сообщает Mongabay, данные измерительных приборов показали, что пресная вода исчезла в течение нескольких месяцев после этого и не пополняется.

Экосистема, существовавшая тысячелетиями

Эпишельфовые озёра образуются, когда ледяной шельф перекрывает полярный фьорд. Пресная талая вода с ледников накапливается над более плотной морской водой, а в одной водной толще существуют отдельные пресноводный и морской слои.

Исследователи оценивают, что ледяной шельф и озеро во фьорде Милн существовали примерно 4 тысячи лет. Регулярные наблюдения за водоёмом начались в 2011 году: учёные установили в нём приборы для измерения температуры и солёности на разных глубинах. Тогда толщина слоя пресной воды достигала 10 метров.

До разрушения шельф Милн имел площадь 186 квадратных километров и толщину 85 метров. В июле 2020 года от него откололся плавучий фрагмент площадью 64 квадратных километра, из-за чего шельф потерял почти половину своей площади.

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Признаки потепления в Арктике

В XX веке на северном побережье острова Элсмир существовало от 10 до 17 эпишельфовых озёр. В последние десятилетия они исчезли вследствие потепления, связанного со сжиганием ископаемого топлива. После осушения 65-метрового озера в соседнем фьорде Дизраэли в 2002 году водоём во фьорде Милн оставался последним такого типа в Канадской Арктике.

Учёные связывают разрушение шельфа с потеплением атмосферы и океана. Очень тёплые 2019 и 2020 годы способствовали накоплению большего объёма талой воды на шельфе, тогда как более тёплая океанская вода усиливала таяние снизу. Перед отколом перед кромкой льда образовался большой участок открытой воды, из-за чего шельф подвергался ударам волн.

Фьорд Милн расположен в районе Last Ice Area — части Арктики, которую ранее считали одной из наиболее устойчивых к изменению климата. По словам исследователя Университета Альберты Эндрю Гамильтона, оставшаяся часть ледяного шельфа со временем также может уплыть, а фьорд, который до сих пор покрыт многолетним льдом, летом может стать свободным ото льда.

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