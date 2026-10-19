W USA administracja prezydenta Donalda Trumpa, według mediów, przygotowuje po wyborach śródokresowych nowe działania wobec niemal 10 mln kredytobiorców, którzy dopuścili do niespłacania kredytów studenckich. Wśród propozycji są zaangażowanie windykatorów oraz możliwe potrącanie środków z wynagrodzeń i świadczeń socjalnych dłużników, informuje Rolling Stone, powołując się na The Washington Sun.

Wprowadzenie po wyborach

Źródła The Washington Sun podały, że plan ma zostać wdrożony po wyborach śródokresowych. Rolling Stone pisze, że wcześniejsze próby administracji zaostrzenia działań wobec dłużników kredytów studenckich nie zostały zrealizowane z powodu dyskusji między Departamentem Skarbu USA a Departamentem Edukacji USA na temat tego, kto będzie zarządzał krajowym zadłużeniem studenckim.

Według publikacji liczba przypadków niespłacania pożyczek studenckich stale rosła na tle inflacji, wolnego wzrostu płac i wysokich kosztów życia.

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Nowe zasady dla programów edukacyjnych

Działania wobec dłużników są częścią szerszej polityki administracji dotyczącej dostępu do federalnych kredytów studenckich. W ubiegłym tygodniu administracja ogłosiła zamiar ograniczenia możliwości uzyskiwania takich kredytów dla studentów programów, których absolwenci osiągają niskie dochody.

W ramach systemu Student Tuition and Transparency System programy licencjackie będą musiały wykazać, że ich absolwenci zarabiają więcej niż typowy posiadacz świadectwa ukończenia szkoły średniej. W przypadku programów na poziomie studiów podyplomowych dochody absolwentów muszą przewyższać dochody typowego posiadacza stopnia licencjata. Jeśli program nie spełni tych kryteriów, jego studenci nie będą kwalifikować się do federalnych programów kredytowych.

Eksperci cytowani przez Rolling Stone ostrzegają, że ograniczenia mogą znacząco wpłynąć na kształcenie specjalistów dla służb socjalnych i publicznych, a także sektora sztuki. Były sędzia Sądu Upadłościowego USA dla Dystryktu Arizony powiedział CNBC, że zmiany w federalnym systemie pożyczkowym, już wprowadzone przez administrację, najprawdopodobniej zwiększą liczbę wniosków o upadłość.

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