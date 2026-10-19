据媒体报道，在美国，总统唐纳德·特朗普的政府正准备在中期选举后针对近1000万名学生贷款违约借款人采取新措施。提议包括聘用催收机构，以及可能从债务人的工资和社会福利中扣款，Rolling Stone报道称，消息援引自The Washington Sun。

选举后实施

The Washington Sun的消息人士表示，该计划拟在中期选举后实施。Rolling Stone写道，此前政府试图加强针对学生贷款债务人的措施未能落实，原因是美国财政部和教育部就是否由谁管理全国学生债务展开讨论。

该媒体称，在通胀、工资增长缓慢和生活成本高企的背景下，学生贷款违约数量持续增加。

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教育项目新规

针对债务人的措施是政府有关联邦学生贷款获取资格的更广泛政策的一部分。上周，政府宣布打算限制毕业生收入较低的项目学生获得此类贷款的机会。

在Student Tuition and Transparency System体系下，本科项目将必须证明其毕业生的收入高于典型的高中毕业文凭持有者。对于研究生层级项目，毕业生收入必须高于典型学士学位持有者的收入。若项目不符合这些标准，其学生将无资格参加联邦贷款项目。

Rolling Stone援引的专家警告称，这些限制可能会显著影响社会和公共服务领域以及艺术领域专业人才的培养。亚利桑那地区美国破产法院的一名前法官在接受CNBC采访时表示，政府已经实施的联邦借贷体系改革很可能会增加破产申请的数量。

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