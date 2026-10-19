У США адміністрація президента Дональда Трампа, за даними медіа, готує після проміжних виборів нові заходи щодо майже 10 млн позичальників, які допустили дефолт за студентськими кредитами. Серед пропозицій — залучення колекторів і можливе утримання коштів із заробітної плати та соціальних виплат боржників, повідомляє Rolling Stone з посиланням на The Washington Sun.

Запровадження після виборів

Джерела The Washington Sun заявили, що план мають намір запровадити після проміжних виборів. Rolling Stone пише, що попередні спроби адміністрації посилити заходи щодо боржників за студентськими кредитами не реалізували через дискусії між Міністерством фінансів і Міністерством освіти США про те, хто управлятиме національним студентським боргом.

За даними видання, кількість дефолтів за студентськими позиками стабільно зростала на тлі інфляції, повільного зростання зарплат і високої вартості життя.

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Нові правила для освітніх програм

Заходи щодо боржників є частиною ширшої політики адміністрації щодо доступу до федеральних студентських позик. Минулого тижня адміністрація оголосила про намір обмежити можливість отримувати такі позики для студентів програм із низькими доходами випускників.

У межах системи Student Tuition and Transparency System бакалаврські програми повинні будуть продемонструвати, що їхні випускники заробляють більше за типового власника диплома про середню освіту. Для програм післядипломного рівня дохід випускників має перевищувати дохід типового власника ступеня бакалавра. Якщо програма не відповідатиме цим критеріям, її студенти не матимуть права на федеральні кредитні програми.

Експерти, яких цитує Rolling Stone, попереджають, що обмеження можуть суттєво вплинути на підготовку фахівців для соціальних і громадських служб, а також мистецької сфери. Колишній суддя Суду з питань банкрутства округу Аризона в коментарі CNBC заявив, що зміни у федеральній системі запозичень, уже запроваджені адміністрацією, найімовірніше збільшать кількість заяв про банкрутство.

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