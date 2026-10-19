В США администрация президента Дональда Трампа, по данным СМИ, готовит после промежуточных выборов новые меры в отношении почти 10 млн заемщиков, допустивших дефолт по студенческим кредитам. Среди предложений — привлечение коллекторов и возможное удержание средств из заработной платы и социальных выплат должников, сообщает Rolling Stone со ссылкой на The Washington Sun.

Введение после выборов

Источники The Washington Sun заявили, что план намерены ввести после промежуточных выборов. Rolling Stone пишет, что предыдущие попытки администрации ужесточить меры в отношении должников по студенческим кредитам не были реализованы из-за дискуссий между Министерством финансов США и Министерством образования США о том, кто будет управлять национальным студенческим долгом.

По данным издания, число дефолтов по студенческим займам стабильно росло на фоне инфляции, медленного роста зарплат и высокой стоимости жизни.

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Новые правила для образовательных программ

Меры в отношении должников являются частью более широкой политики администрации в вопросе доступа к федеральным студенческим кредитам. На прошлой неделе администрация объявила о намерении ограничить возможность получать такие кредиты для студентов программ с низкими доходами выпускников.

В рамках системы Student Tuition and Transparency System программы бакалавриата должны будут продемонстрировать, что их выпускники зарабатывают больше, чем типичный обладатель диплома о среднем образовании. Для программ последипломного уровня доход выпускников должен превышать доход типичного обладателя степени бакалавра. Если программа не будет соответствовать этим критериям, ее студенты не будут иметь права на федеральные кредитные программы.

Эксперты, которых цитирует Rolling Stone, предупреждают, что ограничения могут существенно повлиять на подготовку специалистов для социальных и общественных служб, а также сферы искусства. Бывший судья Суда по делам о банкротстве округа Аризона в комментарии CNBC заявил, что изменения в федеральной системе заимствований, уже введенные администрацией, скорее всего увеличат количество заявлений о банкротстве.

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