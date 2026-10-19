Honduraskie organy migracyjne po inspekcjach sklepów w Comayagüeli i budowy szpitala w Cholutece zobowiązały 25 obywateli Chin do przejścia dodatkowej kontroli dokumentów. U kolejnych 16 chińskich pracowników na budowie szpitala stwierdzono nieuregulowany status migracyjny, informuje South China Morning Post.

Kontrole sklepów i szpitala

Pracownicy Narodowego Instytutu Migracji wraz z policją i funkcjonariuszami wywiadu przesłuchali 86 obywateli Chin w 54 sklepach w Comayagüeli, mieście satelickim Tegucigalpy i ważnym rejonie handlowym. Dwudziestu pięciu z nich zobowiązano do stawienia się na dodatkową kontrolę dokumentów.

Urzędnicy migracyjni odwiedzili także plac budowy regionalnego szpitala w Cholutece na południu kraju. Szpital buduje chińska państwowa firma SFECO Group. Inspektorzy ustalili, że 16 ze 128 chińskich pracowników na obiekcie ma nieuregulowany status migracyjny.

Instytut nie sprecyzował, na czym dokładnie polegają problemy z dokumentami tych pracowników ani czy którykolwiek z nich zostanie deportowany.

Oddzielna kontrola sklepów

Kilka dni później władze miejskie rozpoczęły odrębną kontrolę 70 sklepów należących do chińskich właścicieli. Zainicjowano ją po skargach honduraskich handlowców, którzy twierdzili, że ich konkurenci sprzedają towary poniżej kosztów.

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Miejski sędzia policyjny Fredy Casasola powiedział telewizji TSi, że około 68–70% tych przedsiębiorstw działa z naruszeniem przepisów. Placówki, które nie uregulują swojego statusu, mogą zostać tymczasowo lub trwale zamknięte. Władze miejskie i Narodowy Instytut Migracji nie poinformowały, czy sklepy kontrolowane w ramach tych dwóch działań się pokrywają.

Burmistrz Juan Diego Zelaya oświadczył, że narodowość nie wpływa na kontrole. Jak powiedział, władze nie pozwolą, by działające zgodnie z prawem firmy znalazły się w gorszej sytuacji niż przedsiębiorstwa, które mogą działać poza normami prawnymi.

Kontekst relacji z Chinami

Kontrole odbywają się dziewięć miesięcy po objęciu urzędu przez prezydenta Nasry’ego Asfurę, który podczas kampanii wyborczej obiecywał przywrócenie relacji z Tajwanem. Jego poprzedniczka Xiomara Castro zerwała stosunki dyplomatyczne z Tajwanem na rzecz Pekinu w marcu 2023 roku. Asfura polecił dokonać przeglądu umów podpisanych przez administrację Castro z Chinami, jednak w czerwcu honduraskie MSZ zaprzeczyło, że prowadzone są oficjalne rozmowy z Tajpej.

Kontrakt na budowę szpitala o wartości ponad 100 mln dolarów zawarto za prezydentury Castro. Obiekt planowano ukończyć w listopadzie ubiegłego roku, jednak nadal jest w budowie.

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