在检查科马亚瓜埃拉的商店和乔卢特卡一所医院的建设项目后，洪都拉斯移民部门要求25名中国公民接受额外的文件核查。另有16名在医院建设工地工作的中国工人被发现移民身份尚未规范化，据《南华早报》报道。

商店和医院检查

国家移民局工作人员与警方及情报人员一道，在科马亚瓜埃拉的54家商店询问了86名中国公民。科马亚瓜埃拉是特古西加尔巴的卫星城市，也是重要商业区。其中25人被要求到场接受额外文件核查。

移民官员还到访了该国南部乔卢特卡一家地区医院的建设工地。该医院由中国国有企业SFECO Group建设。检查人员发现，工地上的128名中国工人中有16人的移民身份尚未规范化。

该机构未说明这些工人的文件具体存在何种问题，也未说明是否会有人被驱逐出境。

对商店的单独检查

几天后，市政府开始对70家由中国业主拥有的商店进行单独检查。这项行动是在洪都拉斯商人的投诉后发起的，他们称竞争对手以低于成本的价格销售商品。

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市警察法官弗雷迪·卡萨索拉向TSi电视台表示，这些企业中约68%至70%存在违规经营。未能规范其身份的场所可能被暂时或永久关闭。市政府和国家移民局未说明两项检查所涉及的商店是否重叠。

市长胡安·迭戈·塞拉亚表示，国籍不会影响检查。按他的说法，当局不会允许守法企业与可能在法律规范之外经营的企业相比处于不利地位。

与中国关系的背景

这些检查发生在纳斯里·阿斯富拉总统就职九个月后。他在竞选期间曾承诺恢复与台湾的关系。其前任西奥玛拉·卡斯特罗于2023年3月与台湾断绝外交关系，转而承认北京。阿斯富拉下令审查卡斯特罗政府与中国签署的协议，但洪都拉斯外交部在6月否认正在与台北进行正式谈判。

这座价值超过1亿美元的医院建设合同是在卡斯特罗担任总统期间签订的。该项目原计划于去年11月完工，但目前仍在建设中。

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