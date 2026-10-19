Миграционные органы Гондураса после инспекций магазинов в Комаягуэле и строительства больницы в Чолутеке обязали 25 граждан Китая пройти дополнительную проверку документов. Еще у 16 китайских работников на стройплощадке больницы выявили неурегулированный миграционный статус, сообщает South China Morning Post.

Проверки магазинов и больницы

Сотрудники Национального института миграции вместе с полицией и сотрудниками разведки опросили 86 граждан Китая в 54 магазинах Комаягуэлы — города-спутника Тегусигальпы и важного торгового района. Двадцать пять из них обязали явиться для дополнительной проверки документов.

Миграционные чиновники также посетили стройплощадку региональной больницы в Чолутеке на юге страны. Больницу строит китайская государственная компания SFECO Group. Инспекторы установили, что 16 из 128 китайских работников на объекте имеют неурегулированный миграционный статус.

Институт не уточнил, в чем именно заключаются проблемы с документами этих работников и депортируют ли кого-либо из них.

Отдельная проверка магазинов

Через несколько дней городские власти начали отдельную проверку 70 магазинов, принадлежащих китайским владельцам. Ее инициировали после жалоб гондурасских торговцев, заявлявших, что их конкуренты продают товары ниже себестоимости.

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Муниципальный полицейский судья Фреди Касасола сообщил телеканалу TSi, что примерно 68–70% этих предприятий работают с нарушениями. Заведения, которые не урегулируют свой статус, могут временно или окончательно закрыть. Городские власти и Национальный институт миграции не сообщали, совпадают ли магазины, проверяемые в рамках этих двух проверок.

Мэр Хуан Диего Селайя заявил, что национальность не влияет на проверки. По его словам, власти не позволят поставить законопослушный бизнес в худшие условия по сравнению с предприятиями, которые могут работать вне правовых норм.

Контекст отношений с Китаем

Проверки проходят через девять месяцев после вступления в должность президента Насри Асфуры, который во время избирательной кампании обещал восстановить отношения с Тайванем. Его предшественница Сиомара Кастро разорвала дипломатические связи с Тайванем в пользу Пекина в марте 2023 года. Асфура поручил пересмотреть соглашения, подписанные администрацией Кастро с Китаем, однако в июне МИД Гондураса опроверг проведение официальных переговоров с Тайбэем.

Контракт на строительство больницы стоимостью более 100 млн долларов заключили во время президентства Кастро. Объект планировали завершить в ноябре прошлого года, однако он все еще строится.

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