Chiny i Laos otworzyły wspólne centrum wsparcia i szkolenia na nowo wybudowanym lotnisku Ban Keun, około 50 kilometrów na północ od stolicy Laosu, Wientianu. Oba państwa twierdzą, że obiekt jest przeznaczony do szkolenia pilotów Laotańskich Sił Powietrznych, informuje ABC News.

Ministerstwo Obrony Chin poinformowało, że Chińsko-Laotańskie Wspólne Centrum Wsparcia i Szkolenia zostało oficjalnie otwarte 29 września. Według oświadczenia resortu centrum będzie wspólnie utrzymywane i eksploatowane przez obie strony oraz ma pomóc Laosowi wzmocnić szkolenie pilotów lotnictwa wojskowego. Pekin podkreślił również, że obiekt nie jest wymierzony przeciwko stronom trzecim i ma sprzyjać praktycznej współpracy wojskowej oraz stabilności regionalnej.

Samoloty już na lotnisku

Zdjęcia satelitarne przeanalizowane przez Reutersa, wykonane 30 września, pokazały pas startowy o długości około 2 tysięcy metrów, osiem samolotów i kilka pojazdów na terenie obiektu. Zdaniem analityków samoloty są prawdopodobnie Hongdu JL-8, znane również jako K-8. Są to dwumiejscowe samoloty szkolne, zdolne także do wykonywania zadań lekkich samolotów uderzeniowych; są używane przez siły powietrzne Chin i Laosu.

Według Międzynarodowego Instytutu Studiów Strategicznych Laos posiada cztery takie samoloty. Reuters informował również, że prace budowlane przy nowym obiekcie rozpoczęły się pod koniec ubiegłego roku i nadal trwały w momencie uzyskania zdjęć satelitarnych.

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Reakcja sąsiadów i oceny ekspertów

Rzecznik Ministerstwa Obrony Tajlandii, kontradmirał Surasant Kongsiri, powiedział Reutersowi, że zgoda na chiński obiekt jest suwerennym prawem Wientianu. Jednocześnie Tajlandia, która ma długą granicę z Laosem, będzie nadal monitorować rozwój sytuacji, w tym w kontekście wzmacniania wzajemnego zaufania.

Dyrektor programu Azji Południowo-Wschodniej w Instytucie Lowy’ego Hunter Marston uważa, że obiekt będzie szczególnie niepokoił Hanoi, ponieważ może świadczyć o rosnących wpływach politycznych Pekinu w Laosie i Kambodży. Jednocześnie ekspert ostrzegł przed przedwczesnymi wnioskami: obecny pas, według badacza Davida Wallance’a, jest zbyt krótki dla chińskich bombowców, które potrzebują około 3 tysięcy metrów. Inny analityk, Alexander Neill, przypuszcza, że lotnisko mogło zostać zaprojektowane z możliwością wydłużenia pasa startowego.

Część obserwatorów nazywa Ban Keun pierwszą zagraniczną bazą lotniczą Chin. Inni eksperci kwestionują tę ocenę, wskazując na niewielki rozmiar płyty postojowej i niewystarczającą infrastrukturę do długotrwałego rozmieszczenia znacznych sił powietrznych. Chiński ekspert wojskowy Song Zhongping stwierdził, że centrum w całości należy do Laosu, nie ma odrębnego chińskiego garnizonu i nie przewiduje wyłącznych praw Chin do korzystania z niego.

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