Китай и Лаос открыли совместный центр поддержки и подготовки на недавно построенном аэродроме Бан Кеун, примерно в 50 километрах к северу от столицы Лаоса Вьентьяна. Обе страны заявляют, что объект предназначен для подготовки пилотов Военно-воздушных сил Лаоса, сообщает ABC News.

Министерство обороны Китая сообщило, что Китайско-лаосский совместный центр поддержки и подготовки был официально открыт 29 сентября. Согласно заявлению ведомства, центр будет совместно содержаться и эксплуатироваться обеими сторонами и должен помочь Лаосу усилить подготовку пилотов военной авиации. В Пекине также подчеркнули, что объект не направлен против третьих сторон и должен способствовать практическому военному сотрудничеству и региональной стабильности.

Самолеты уже на аэродроме

Спутниковые снимки, проанализированные Reuters и сделанные 30 сентября, показали взлетно-посадочную полосу длиной около 2 тысяч метров, восемь самолетов и несколько транспортных средств на территории объекта. По мнению аналитиков, самолеты, вероятно, являются Hongdu JL-8, также известными как K-8. Это двухместные учебные самолеты, способные также выполнять задачи легких ударных самолетов; ими пользуются ВВС Китая и Лаоса.

По данным Международного института стратегических исследований, у Лаоса есть четыре таких самолета. Reuters также сообщал, что строительные работы на новом объекте начались в конце прошлого года и все еще продолжались на момент получения спутниковых снимков.

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Реакция соседей и оценки экспертов

Представитель Министерства обороны Таиланда, контр-адмирал Сурасант Конгсири, заявил Reuters, что разрешение на китайский объект является суверенным правом Вьентьяна. В то же время Таиланд, имеющий протяженную границу с Лаосом, продолжит следить за развитием ситуации, в частности с учетом укрепления взаимного доверия.

Директор программы Юго-Восточной Азии Института Лоуи Хантер Марстон считает, что объект будет особенно беспокоить Ханой, поскольку он может свидетельствовать об усилении политического влияния Пекина в Лаосе и Камбодже. В то же время эксперт предостерег от преждевременных выводов: нынешняя полоса, по оценке исследователя Дэвида Валланса, слишком коротка для китайских бомбардировщиков, которым требуется около 3 тысяч метров. Другой аналитик, Александр Нилл, предположил, что аэродром могли спроектировать с возможностью удлинения взлетно-посадочной полосы.

Часть наблюдателей называет Бан Кеун первой зарубежной авиабазой Китая. Другие эксперты оспаривают такую оценку, указывая на небольшие размеры перрона и недостаточную инфраструктуру для длительного развертывания значительных военно-воздушных сил. Китайский военный эксперт Сун Чжунпин заявил, что центр полностью принадлежит Лаосу, не имеет отдельного китайского гарнизона и не предусматривает исключительных прав Китая на его использование.

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