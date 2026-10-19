中国和老挝在新建的班根机场开设了联合保障与培训中心，该机场位于老挝首都万象以北约50公里处。两国表示，该设施旨在培训老挝空军飞行员，据澳大利亚广播公司新闻报道。

中国国防部表示，中老联合保障与培训中心于9月29日正式启用。根据该部门的声明，该中心将由双方共同维护和运营，旨在帮助老挝加强军事航空飞行员培训。北京还强调，该设施不针对第三方，并应促进务实军事合作和地区稳定。

机场内已有飞机

路透社分析的、于9月30日拍摄的卫星图像显示，该设施内有一条长约2000米的跑道、8架飞机和数辆车辆。分析人士认为，这些飞机可能是洪都JL-8，也称K-8。这些是双座教练机，也能够执行轻型攻击机任务；中国和老挝空军均使用这类飞机。

根据国际战略研究所的数据，老挝拥有4架这类飞机。路透社还报道称，新设施的建设工作于去年年底开始，在获得卫星图像时仍在进行。

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邻国反应与专家评估

泰国国防部发言人、海军少将苏拉桑特·孔西里对路透社表示，允许建设中国设施是万象的主权权利。与此同时，与老挝拥有漫长边界的泰国将继续关注事态发展，尤其是考虑到加强相互信任的问题。

洛伊研究所东南亚项目主任亨特·马斯顿认为，该设施尤其会令河内担忧，因为它可能表明北京在老挝和柬埔寨的政治影响力正在增强。与此同时，这名专家告诫不要过早下结论：据研究员戴维·瓦兰斯评估，现有跑道对于中国轰炸机而言过短，后者需要约3000米。另一名分析人士亚历山大·尼尔推测，该机场可能在设计时就考虑了延长跑道的可能性。

一些观察人士称班根是中国首个海外空军基地。其他专家反驳这一评估，指出停机坪面积较小，且缺乏长期部署大规模空军所需的基础设施。中国军事专家宋忠平表示，该中心完全归老挝所有，没有单独的中国驻军，也未给予中国对其使用的专属权利。

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