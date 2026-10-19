Rosja, państwo-agresor, buduje w Gwardiejsku w obwodzie kaliningradzkim radar pozahoryzontalny, który według analizy satelitarnej może wykrywać samoloty i rakiety z odległości do 3000 kilometrów. Poinformowała o tym Interia, powołując się na Frankfurter Allgemeine Zeitung oraz nieopublikowany raport fińskiej firmy Iceye.

Jak zaznaczono w materiale, zasięg nowej instalacji radiolokacyjnej obejmie między innymi terytoria Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii. Według raportu w obwodzie kaliningradzkim znajduje się ponad 20 podobnych obiektów, a Rosja nadal buduje nowe.

Rozpoznanie i walka radioelektroniczna

W raporcie Iceye wskazano, że takie obiekty dają Rosji możliwości monitorowania aktywności w regionie Morza Bałtyckiego — od przechwytywania łączności satelitarnej po wykrywanie ruchu lotniczego i rakiet balistycznych. Znaczenie militarne obwodu kaliningradzkiego wiąże się również z rozmieszczonymi tam rakietami, systemami obrony przeciwlotniczej oraz bazą Floty Bałtyckiej.

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Zdjęcia satelitarne Iceye pokazują również rozbudowę rosyjskiej infrastruktury wojskowej w Karelii i Leningradzkim Okręgu Wojskowym, gdzie powstają koszary, magazyny i obiekty szkoleniowe. Za pomocą automatycznego rozpoznawania obrazów firma ustaliła, że w pobliżu Bałtyjska na mobilnej pozycji systemu rakiet przeciwlotniczych S-400 podniesiono wyrzutnie. Może to wskazywać na ich przygotowanie do użycia.

Kontrola aktywności morskiej

Iceye śledzi również aktywność rosyjskich statków na Morzu Bałtyckim. Za pomocą sztucznej inteligencji analitycy mogą odróżniać okręty wojenne od statków handlowych i wykrywać odstępstwa od typowych tras.

Jednocześnie Rosja transportuje znaczną część ropy naftowej tak zwaną flotą cieni — głównie starymi tankowcami, które często zmieniają nazwy, bandery, operatorów i właścicieli. W materiale wspomniano także o konwojach z ładunkami wojskowymi eskortowanych przez okręty rosyjskiej marynarki wojennej: takie statki mogą podawać fałszywe porty przeznaczenia i nieregularnie korzystać z systemu automatycznej identyfikacji AIS. Według Iceye w tym roku zakończono cztery takie transporty morskie do Syrii lub Libii, a kolejny konwój jest w drodze.

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