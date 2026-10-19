据卫星分析，作为侵略国的俄罗斯正在加里宁格勒州格瓦尔杰伊斯克建设一座超视距雷达，该雷达可能探测到最远3000公里外的飞机和导弹。Interia援引《法兰克福汇报》和芬兰公司Iceye一份未公开的报告报道称。

报道称，这座新雷达设施的覆盖范围将尤其包括德国、法国和英国领土。报告显示，加里宁格勒州有20多个类似设施，俄罗斯仍在继续建设新的设施。

情报与电子战

Iceye报告称，此类设施使俄罗斯能够监视波罗的海地区的活动，包括截获卫星通信、探测空中交通和弹道导弹。加里宁格勒州的军事重要性还与部署在当地的导弹、防空系统以及波罗的海舰队基地有关。

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Iceye卫星图像还显示，俄罗斯正在卡累利阿和列宁格勒军区扩建军事基础设施，当地正在建设军营、仓库和训练设施。该公司通过自动图像识别发现，巴尔季斯克附近一处S-400防空导弹系统机动阵地的发射装置已被竖起。这可能表明它们正在为投入使用做准备。

监控海上活动

Iceye还追踪俄罗斯船只在波罗的海的活动。借助人工智能，分析人员能够区分军舰和商船，并发现偏离常规航线的情况。

与此同时，俄罗斯通过所谓的影子船队运输很大一部分石油——主要是经常更改名称、船旗、运营商和所有者的老旧油轮。报道还提及由俄罗斯海军舰艇护航、载运军事货物的船队：此类船只可能申报虚假的目的港，并且不定期使用自动识别系统AIS。根据Iceye的数据，今年已有4次此类海运运往叙利亚或利比亚完成，另有一支船队正在途中。

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