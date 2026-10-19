Россия, государство-агрессор, строит в Гвардейске Калининградской области загоризонтный радар, который, согласно спутниковому анализу, может обнаруживать самолеты и ракеты на расстоянии до 3000 километров. Об этом сообщает Interia со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung и неопубликованный отчет финской компании Iceye.

Как отмечается в материале, зона действия новой радиолокационной установки будет охватывать, в частности, территории Германии, Франции и Великобритании. Согласно отчету, в Калининградской области насчитывается более 20 подобных объектов, а Россия продолжает строить новые.

Разведка и радиоэлектронная борьба

В отчете Iceye говорится, что такие объекты предоставляют России возможности следить за активностью в регионе Балтийского моря — от перехвата спутниковой связи до обнаружения воздушного движения и баллистических ракет. Военное значение Калининградской области также связывают с размещенными там ракетами, системами противовоздушной обороны и базой Балтийского флота.

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Спутниковые снимки Iceye также показывают расширение российской военной инфраструктуры в Карелии и Ленинградском военном округе, где строят казармы, склады и учебные объекты. С помощью автоматического распознавания изображений компания установила, что вблизи Балтийска на мобильной позиции зенитно-ракетного комплекса С-400 подняли пусковые установки. Это может указывать на их подготовку к применению.

Контроль морской активности

Iceye также отслеживает активность российских судов в Балтийском море. С помощью искусственного интеллекта аналитики могут отличать военные корабли от торговых и выявлять отклонения от типичных маршрутов.

В то же время Россия перевозит значительную часть нефти так называемым теневым флотом — преимущественно старыми танкерами, которые часто меняют названия, флаги, операторов и владельцев. В материале упомянуты и конвои с военными грузами под сопровождением кораблей ВМФ России: такие суда могут указывать ложные порты назначения и нерегулярно пользоваться системой автоматической идентификации AIS. По данным Iceye, в этом году завершили четыре такие морские перевозки в Сирию или Ливию, еще один конвой находится в пути.

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