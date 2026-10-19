Росія будує радар у Калінінградській області з дальністю до 3000 км — Interia

Росія — держава-агресор — будує в Гвардійську Калінінградської області загоризонтний радар, який, за даними супутникового аналізу, може виявляти літаки й ракети на відстані до 3000 кілометрів. Про це повідомляє Interia з посиланням на Frankfurter Allgemeine Zeitung та неопублікований звіт фінської компанії Iceye.

Як зазначається в матеріалі, зона дії нової радіолокаційної установки охоплюватиме, зокрема, території Німеччини, Франції та Великої Британії. У Калінінградській області, за даними звіту, є понад 20 подібних об’єктів, а Росія продовжує споруджувати нові.

Розвідка та радіоелектронна боротьба

У звіті Iceye йдеться, що такі об’єкти дають Росії можливості стежити за активністю в регіоні Балтійського моря — від перехоплення супутникового зв’язку до виявлення повітряного руху й балістичних ракет. Військове значення Калінінградської області також пов’язують із розміщеними там ракетами, системами протиповітряної оборони та базою Балтійського флоту.

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Супутникові знімки Iceye також показують розширення російської військової інфраструктури в Карелії та Ленінградському військовому окрузі, де будують казарми, склади й навчальні об’єкти. За допомогою автоматичного розпізнавання зображень компанія встановила, що поблизу Балтійська на мобільній позиції зенітно-ракетного комплексу С-400 підняли пускові установки. Це може вказувати на їхню підготовку до застосування.

Контроль морської активності

Iceye також відстежує активність російських суден у Балтійському морі. За допомогою штучного інтелекту аналітики можуть відрізняти військові кораблі від торговельних і виявляти відхилення від типових маршрутів.

Водночас Росія перевозить значну частину нафти так званим тіньовим флотом — переважно старими танкерами, які часто змінюють назви, прапори, операторів і власників. У матеріалі згадано й конвої з військовими вантажами під супроводом кораблів ВМФ Росії: такі судна можуть вказувати неправдиві порти призначення та нерегулярно користуватися системою автоматичної ідентифікації AIS. За даними Iceye, цього року завершили чотири такі морські перевезення до Сирії або Лівії, ще один конвой перебуває в дорозі.

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