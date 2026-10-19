W sądzie w Abudży w Nigerii były minister energii i stali Liyel Imoke stwierdził, że kontrakt na budowę elektrowni wodnej Mambilla nie uzyskał zatwierdzenia Federalnej Rady Wykonawczej Nigerii (FEC), a zatem, jego zdaniem, był nieważny. Imoke wystąpił jako szósty świadek oskarżenia w sprawie byłego ministra Olu Agunloye, informuje Premium Times Nigeria.

Zeznania Imoke

Imoke zastąpił Agunloye na stanowisku ministra w lipcu 2003 roku. Jak powiedział, po zapytaniu Sunrise Power and Transmission Company Limited (SPTCL) dotyczącym płatności za projekt zapoznał się z materiałami sprawy oraz wyciągiem z protokołu posiedzenia FEC.

Świadek oświadczył, że FEC nakazała wycofać memorandum ówczesnego ministra i zwróciła się o dodatkowe propozycje, aby rozważyć opcje inwestycyjne. Podczas przesłuchania krzyżowego Imoke wyjaśnił, że nie unieważnił kontraktu odrębną decyzją, ponieważ uważał go za nieważny z powodu braku zatwierdzenia przez FEC. Potwierdził również, że po zapoznaniu się z tymi okolicznościami nie poinformował FEC o okolicznościach zawarcia kontraktu.

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Zarzuty w sprawie

Nigeryjska Komisja ds. Przestępstw Gospodarczych i Finansowych (EFCC) postawiła Agunloye siedem zarzutów, w tym niewykonanie dyrektywy prezydenckiej, spisek, fałszowanie dokumentów oraz przyjęcie korzyści majątkowej. Według śledczych sprawa dotyczy kontraktu o wartości 6 mld dolarów, przyznanego w maju 2003 roku SPTCL na realizację projektu elektrowni wodnej Mambilla.

EFCC twierdzi, że Agunloye, wbrew dyrektywie wydanej podczas posiedzenia FEC w 2003 roku, wysłał firmie pismo, w którym rzekomo potwierdzono rządową zgodę na budowę elektrowni o mocy 3960 MW. Śledczy zarzucają mu także spisek z Leno Adesanyą oraz otrzymanie ponad 5 mln nair od firmy i Adesanyi. Agunloye nie przyznał się do winy we wszystkich zarzutach. Rozprawę odroczono do 2 listopada.

Sporny projekt energetyczny

Projekt elektrowni wodnej Mambilla w stanie Taraba nigdy nie został zrealizowany. Według publikacji trybunał arbitrażowy w Paryżu niedawno orzekł na korzyść Nigerii w sporze ze SPTCL, która oskarżała państwo o naruszenie kontraktu. Trybunał uznał, że przyznanie kontraktu firmie było skażone łapownictwem.

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