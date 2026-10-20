Sąd Apelacyjny Regionu 4 w Tajlandii uniewinnił olimpijskiego mistrza boksu Somlucka Kamsinga od zarzutu usiłowania gwałtu. Jednocześnie sąd skazał 53-letniego sportowca na dwa lata pozbawienia wolności za uprowadzenie osoby poniżej 18. roku życia w celu popełnienia czynów nieobyczajnych, informuje Bangkok Post.

Decyzja sądu apelacyjnego

Sąd Apelacyjny Regionu 4 oddalił zarzut usiłowania gwałtu wobec boksera, który zakończył karierę. Jednocześnie utrzymał w mocy wyrok skazujący w innym punkcie, ale skrócił karę pozbawienia wolności z trzech do dwóch lat.

Kamsing został również zobowiązany do wypłaty dziewczynie dodatkowych 80 tys. bahtów odszkodowania oraz odsetek w wysokości 5%. Łączna kwota rekompensaty finansowej dla poszkodowanej wyniesie 200 tys. bahtów.

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Kaucja i dalsze odwołanie

Po decyzji sądu apelacyjnego Sąd Najwyższy Tajlandii zezwolił Kamsingowi na wyjście za kaucją w wysokości 300 tys. bahtów na czas dalszego odwołania. Zakazano mu opuszczania kraju.

Sam Kamsing oświadczył, że jest gotów kontynuować walkę sądową i polega na procedurze prawnej. Prawnik powódki, Atiwat Niamisri, poinformował, że dziewczyna również zaskarży decyzję do Sądu Najwyższego. Jak powiedział, utrzymuje ona, że po spotkaniu w pubie nie została z bokserem dobrowolnie.

W 1996 roku Somluck Kamsing został pierwszym sportowcem z Tajlandii, który zdobył złoto olimpijskie: zwyciężył w wadze piórkowej na igrzyskach w Atlancie. W 2023 roku 17-letnia powódka oskarżyła go o przemoc seksualną po spotkaniu w lokalu nocnym w okręgu Mueang w prowincji Khon Kaen.

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