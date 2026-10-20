Апелляционный суд региона 4 в Таиланде оправдал олимпийского чемпиона по боксу Сомлука Камсинга по обвинению в покушении на изнасилование. В то же время суд приговорил 53-летнего спортсмена к двум годам лишения свободы за похищение лица младше 18 лет с целью совершения непристойных действий, сообщает Bangkok Post.

Решение апелляционного суда

Апелляционный суд региона 4 отклонил обвинение в покушении на изнасилование в отношении завершившего карьеру боксера. В то же время он оставил в силе обвинительный приговор по другому эпизоду, однако сократил срок заключения с трех до двух лет.

Камсинга также обязали выплатить девушке дополнительно 80 тысяч батов компенсации и проценты по ставке 5%. Общая сумма финансовой компенсации потерпевшей составит 200 тысяч батов.

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Залог и дальнейшее обжалование

После решения апелляционного суда Верховный суд Таиланда разрешил Камсингу выйти под залог в размере 300 тысяч батов на время дальнейшего обжалования. Ему запретили покидать страну.

Сам Камсинг заявил, что готов продолжать судебную борьбу и полагается на юридическую процедуру. Адвокат истицы Ативат Ниамисри сообщил, что девушка также будет обжаловать решение в Верховном суде. По его словам, она настаивает, что не осталась с боксером добровольно после их встречи в пабе.

В 1996 году Сомлук Камсинг стал первым спортсменом из Таиланда, завоевавшим олимпийское золото: он победил в полулегком весе на Играх в Атланте. В 2023 году 17-летняя истица обвинила его в сексуальном насилии после встречи в ночном заведении в районе Муанг провинции Кхонкен.

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