США ввели санкции против китайской компании в связи с делом о хищении ИИ-технологий Google — Bloomberg

США ввели санкции против китайской венчурной компании MiraclePlus, основанной бывшим руководителем направления искусственного интеллекта Microsoft Лу Ци. Причиной стали предполагаемые связи компании со стартапом, который обвиняют в краже технологий искусственного интеллекта Google.

В понедельник Государственный департамент США ввел санкции против компании Shanghai Zhisuan Technology Co., основанной Дином Линьвэем. Он является бывшим инженером-программистом Google, которого в этом году признали виновным в краже у компании коммерческих тайн в сфере искусственного интеллекта.

Под санкции также попали компания MiraclePlus, которую Лу основал на базе китайского подразделения американского стартап-акселератора Y Combinator, и три связанные с ней компании. Основанием послужило финансирование на начальном этапе деятельности Zhisuan. Санкции, в частности, предусматривают замораживание активов в США и ограничение доступа к банковским услугам.

Лу, бывший руководитель Microsoft, в 2017 году перешел в китайскую Baidu Inc., где возглавил направление искусственного интеллекта. Однако уже через год он покинул компанию, объяснив свое решение личными причинами. В 2018 году Лу присоединился к американской компании Y Combinator по приглашению тогдашнего президента компании Сэма Альтмана, чтобы помочь развивать направление YC China.

Когда через год Y Combinator отказался от планов расширения в Китае, Лу и его команда продолжили работу под брендом MiraclePlus. С тех пор компания поддержала ряд китайских стартапов, в частности платформу искусственного интеллекта SiliconFlow и производителя робототехники AgiBot.

По данным Министерства юстиции США, Дин тайно сотрудничал с двумя китайскими компаниями в сфере искусственного интеллекта ещё во время работы в Google. В январе его признали виновным по делу, которое стало одним из самых резонансных дел о хищении интеллектуальной собственности в сфере ИИ между двумя крупнейшими экономиками мира.

По версии обвинения, Дин скопировал более 2 тыс. страниц документов, содержащих коммерческие тайны, в собственное облачное хранилище, а затем загрузил их на свой компьютер. Это произошло менее чем за две недели до его увольнения из Google в декабре 2023 года.

Защита Дина настаивала, что похищенные документы не соответствуют юридическому определению коммерческой тайны. Адвокаты также утверждали, что прокуратура не доказала намерения их подзащитного использовать эти материалы в интересах собственной компании или Китая. В сентябре суд приговорил Дина к одному году лишения свободы.

Источник: Bloomberg

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