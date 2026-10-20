США запровадили санкції проти китайської компанії через справу про викрадення ШІ-технологій Google — Bloomberg

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США запровадили санкції проти китайської венчурної компанії MiraclePlus, заснованої колишнім керівником напряму штучного інтелекту Microsoft Лу Ці. Причиною стали ймовірні зв’язки компанії зі стартапом, який звинувачують у викраденні технологій штучного інтелекту Google.

У понеділок Державний департамент США запровадив санкції проти компанії Shanghai Zhisuan Technology Co., яку заснував Дін Лінвей. Він є колишнім інженером-програмістом Google, якого цього року визнали винним у викраденні в компанії комерційних таємниць у сфері штучного інтелекту.

Під санкції також потрапили компанія MiraclePlus, яку Лу заснував на базі китайського підрозділу американського стартап-акселератора Y Combinator, та три пов’язані з нею компанії. Підставою стало фінансування на початковому етапі діяльності Zhisuan. Санкції, зокрема, передбачають заморожування активів у США та обмеження доступу до банківських послуг.

Лу, колишній керівник Microsoft, у 2017 році перейшов до китайської Baidu Inc., де очолив напрям штучного інтелекту. Однак уже за рік він залишив компанію, пояснивши своє рішення особистими причинами. У 2018 році Лу приєднався до американського Y Combinator на запрошення тодішнього президента компанії Сема Альтмана, щоб допомогти розвивати напрям YC China.

Коли через рік Y Combinator відмовився від планів розширення в Китаї, Лу та його команда продовжили роботу під брендом MiraclePlus. Відтоді компанія підтримала низку китайських стартапів, зокрема платформу штучного інтелекту SiliconFlow та виробника робототехніки AgiBot.

За даними Міністерства юстиції США, Дін таємно співпрацював із двома китайськими компаніями у сфері штучного інтелекту ще під час роботи в Google. У січні його визнали винним у справі, яка стала однією з найрезонансніших справ про викрадення інтелектуальної власності у сфері ШІ між двома найбільшими економіками світу.

За версією обвинувачення, Дін скопіював понад 2 тис. сторінок документів, що містили комерційні таємниці, у власне хмарне сховище, а згодом завантажив їх на власний комп’ютер. Це сталося менш ніж за два тижні до його звільнення з Google у грудні 2023 року.

Захист Діна наполягав, що викрадені документи не відповідають юридичному визначенню комерційної таємниці. Адвокати також стверджували, що прокуратура не довела наміру їхнього підзахисного використати ці матеріали на користь власної компанії або Китаю. У вересні суд засудив Діна до одного року позбавлення волі.

Джерело: Bloomberg

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