ЄС запевнив Україну, що не послаблюватиме санкції проти Росії

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16 жовтня керівники Європейського Союзу запевнили президента України у незмінній підтримці та наголосили, що не скасовуватимуть санкції проти Росії. В ЄС підкреслили, що обмеження залишатимуться чинними, доки Москва повністю не припинить війну.

Що сказали в ЄС про підтримку України?

Заяви лідерів Євросоюзу з'явилися на тлі нещодавніх рішень керівництва США щодо можливого послаблення санкційного тиску на Росію та обмеження подальшої допомоги Україні. Зокрема, очільниця Єврокомісії категорично відкинула можливість використання так званої "дизельної угоди" як приводу для поступок агресору.

Звичайно, ми підтримали енергетичне перемир’я, оголошене президентом Трампом. Але ж ми бачимо, що Росія жодної хвилини його не дотримувалася. Натомість Росія пішла на ескалацію, – пояснила Урсула фон дер Ляєн.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що поточні дії Москви вимагають виключно жорсткої та безкомпромісної реакції з боку міжнародної спільноти. Зокрема, посилення санкційного тиску.

Схожої позиції дотримується і президент Євроради Антоніу Кошта, який повністю виключив імовірність зменшення економічного чи політичного тиску на Москву.

Наш сигнал дуже простий: підтримка ЄС зараз сильніша, ніж будь-коли. Не час відкликати будь-яку підтримку України, зараз не час послаблювати санкції проти Росії. Навпаки, зараз час посилити підтримку і посилити тиск, щоб змусити Росію піти на справжнє перемир'я, – заявив Кошта.

Керівництво блоку підсумувало, що будь-який перегляд обмежень можливий лише за умови повного припинення бойових дій країною-агресоркою.

Москва ігнорує будь-які мирні ініціативи

Наміри США послабити санкції проти так званого російського "тіньового флоту" викликали серйозну хвилю критики навіть серед американських законодавців. Зокрема, 12 сенаторів звернулися до Дональда Трампа з листом, у якому прямо назвали домовленості з Володимиром Путіним "зрадою народу України".

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди" з Брюсселя, відповідні коментарі пролунали перед засіданням Європейської ради у п'ятницю, 16 жовтня.

Мадяр розкритикував проєкт бюджету ЄС на 2028–2034 роки.

7 жовтня робоча група Ради ЄС з питань розширення COELA повторно розгляне документи щодо кластерів 2 і 3 переговорів про вступ України до Євросоюзу. Очікується, що Угорщина цього разу не блокуватиме їхнє погодження.

В Угорщині офіційно створили Національне агентство з повернення активів, яке займатиметься пошуком і поверненням державних коштів, незаконно привласнених протягом попередніх років. Новий орган став однією з ключових антикорупційних реформ уряду прем’єр-міністра Петера Мадяра після його перемоги на парламентських виборах.

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