ЕС заверил Украину, что не будет ослаблять санкции против России

16 октября руководители Европейского Союза заверили президента Украины в неизменной поддержке и подчеркнули, что не будут отменять санкции против России. В ЕС подчеркнули, что ограничения будут оставаться в силе до тех пор, пока Москва полностью не прекратит войну.

Что сказали в ЕС о поддержке Украины?

Заявления лидеров Евросоюза прозвучали на фоне недавних решений руководства США о возможном ослаблении санкционного давления на Россию и ограничении дальнейшей помощи Украине. В частности, глава Еврокомиссии категорически отвергла возможность использования так называемого «дизельного соглашения» в качестве повода для уступок агрессору.

Конечно, мы поддержали энергетическое перемирие, объявленное президентом Трампом. Но мы видим, что Россия ни минуты его не соблюдала. Вместо этого Россия пошла на эскалацию, – пояснила Урсула фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что текущие действия Москвы требуют исключительно жесткой и бескомпромиссной реакции со стороны международного сообщества. В частности, усиления санкционного давления.

Аналогичной позиции придерживается и президент Евросовета Антониу Кошта, который полностью исключил вероятность ослабления экономического или политического давления на Москву.

Наш сигнал очень прост: поддержка ЕС сейчас сильнее, чем когда-либо. Не время отзывать какую-либо поддержку Украины, сейчас не время ослаблять санкции против России. Наоборот, сейчас время усилить поддержку и усилить давление, чтобы заставить Россию пойти на настоящее перемирие, – заявил Кошта.

Руководство блока подытожило, что любой пересмотр ограничений возможен лишь при условии полного прекращения боевых действий со стороны страны-агрессора.

Москва игнорирует любые мирные инициативы

Намерения США ослабить санкции против так называемого российского «теневого флота» вызвали серьезную волну критики даже среди американских законодателей. В частности, 12 сенаторов обратились к Дональду Трампу с письмом, в котором прямо назвали договоренности с Владимиром Путиным «предательством народа Украины».

Как сообщает корреспондент «Европейской правды» из Брюсселя, соответствующие комментарии прозвучали перед заседанием Европейского совета в пятницу, 16 октября.

Мадьяр раскритиковал проект бюджета ЕС на 2028–2034 годы.

7 октября рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения COELA повторно рассмотрит документы, касающиеся кластеров 2 и 3 переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Ожидается, что Венгрия на этот раз не будет блокировать их согласование.

В Венгрии официально создано Национальное агентство по возврату активов, которое будет заниматься поиском и возвратом государственных средств, незаконно присвоенных в предыдущие годы. Новый орган стал одной из ключевых антикоррупционных реформ правительства премьер-министра Петера Мадяра после его победы на парламентских выборах.

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