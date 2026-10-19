在尼日利亚阿布贾的一家法院，前电力和钢铁部长利耶尔·伊莫克表示，Mambilla水电站建设合同未获尼日利亚联邦执行委员会（FEC）批准，因此在他看来该合同无效。伊莫克作为控方第六名证人出庭，就前部长奥卢·阿贡洛耶一案作证，Premium Times Nigeria报道。

伊莫克的证词

伊莫克于2003年7月接替阿贡洛耶担任部长。据他称，在Sunrise Power and Transmission Company Limited（SPTCL）询问该项目付款事宜后，他查阅了案件材料以及FEC会议记录摘录。

该证人表示，FEC下令撤回时任部长的备忘录，并要求提出更多建议，以审议投资方案。伊莫克在交叉询问中解释说，他没有通过单独决定取消合同，因为他认为该合同因未获FEC批准而无效。他还确认，在了解相关情况后，他没有向FEC报告合同签订的情况。

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案件指控

尼日利亚经济和金融犯罪委员会（EFCC）对阿贡洛耶提出七项指控，包括未执行总统指令、共谋、伪造文件和收受报酬。根据调查人员的说法，此案涉及一份价值60亿美元的合同，该合同于2003年5月授予SPTCL，用于实施Mambilla水电站项目。

EFCC称，阿贡洛耶违反2003年FEC会议期间发布的指令，向该公司寄出一封信，声称政府已批准建设一座装机容量为3960兆瓦的发电站。调查人员还指控他与莱诺·阿德桑亚共谋，并从该公司和阿德桑亚处收取超过500万奈拉。阿贡洛耶否认全部指控。案件审理被延期至11月2日。

有争议的能源项目

位于塔拉巴州的Mambilla水电站项目始终未能实施。据该媒体报道，巴黎仲裁庭近日在与SPTCL的争端中作出有利于尼日利亚的裁决；SPTCL指控该国违约。仲裁庭认定，向该公司授予合同的过程受到贿赂行为的影响。

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