格鲁吉亚法院正在审理一项要求取缔五个反对党派的诉讼

10月22日星期三，位于巴统的格鲁吉亚宪法法院开始审理“格鲁吉亚之梦”党政府提起的诉讼，该诉讼要求全面取缔该国五大主要反对党的活动。

该诉状由格鲁吉亚150席议会中的88名议员签署。 他们要求法院禁止五个反对党——“统一民族运动”、“变革联盟”、“强格鲁吉亚—莱洛”、“联邦党”和“加哈里亚为格鲁吉亚”党的活动。

法院将于10月21日至23日举行为期三天的庭审，以审理这一由执政党“格鲁吉亚之梦”于一年前首次提起的诉讼。 该法院的裁决在格鲁吉亚具有终局效力且不可上诉，须在2027年6月前作出裁决。

据起诉方称，自2016年以来，这些政治团体一直否认格鲁吉亚现任政府及执政党的国内和外交合法性。

诉状还指出，上述政党的活动目的是“推翻并暴力改变格鲁吉亚的宪政秩序，侵犯该国的独立并破坏其领土完整”， 因此，应认定这些政党违宪，并禁止其开展政治活动。

SOVA报道了这一消息。

格鲁吉亚任命了新的负责与俄罗斯关系事务的特别代表。

俄罗斯公民丹尼斯·库拉宁获准离开格鲁吉亚前往第三国。第比利斯市法院裁定不将其直接驱逐回俄罗斯，并给予七天时间自愿离境。

格鲁吉亚国家安全局针对针对俄罗斯游客的大规模虚假信息宣传活动，依据“破坏活动”相关条款立案侦查。 据调查称，社交媒体上曾传播虚假消息，称格鲁吉亚居民对俄罗斯公民表现出敌意。

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