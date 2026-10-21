В Грузии суд рассматривает иск о запрете пяти оппозиционных партий

В среду, 22 октября, Конституционный суд Грузии в Батуми приступил к рассмотрению иска правительства партии «Грузинская мечта», в котором содержится требование полностью запретить деятельность пяти ведущих оппозиционных партий страны.

Иск подписали 88 депутатов 150-местного парламента Грузии. Они требуют от суда запретить деятельность пяти оппозиционных партий – «Единого национального движения», «Коалиции за перемены», «Сильной Грузии – Лело», «Федералистов» и партии «Гахария за Грузию».

Суд будет заседать три дня — с 21 по 23 октября, чтобы рассмотреть иск, впервые поданный правящей партией «Грузинская мечта» год назад. Суд, решение которого является окончательным и не может быть обжаловано в Грузии, должен вынести свое решение до июня 2027 года.

Как утверждают авторы иска, эти политические объединения с 2016 года постоянно оспаривают как внутриполитическую, так и внешнеполитическую легитимность действующей власти Грузии и правящей партии.

В иске также отмечается, что целью деятельности упомянутых партий является «свержение и насильственная смена конституционного строя Грузии, посягательство на независимость страны и нарушение её территориальной целостности», в связи с чем эти партии должны быть признаны неконституционными, а их политическая деятельность — запрещена.

Об этом сообщает SOVA.

Грузия назначила нового спецпредставителя по вопросам отношений с Россией.

Гражданину России Денису Куланину разрешили покинуть Грузию и выехать в третью страну. Тбилисский городской суд постановил не выдворять его непосредственно в Россию и предоставил семь дней для добровольного выезда.

Служба государственной безопасности Грузии возбудила уголовное дело по статье о саботаже в связи с масштабной кампанией дезинформации, направленной против российских туристов. По версии следствия, в социальных сетях распространялись ложные сообщения о якобы враждебном поведении жителей Грузии по отношению к гражданам России.

Читай нас в