W Gruzji sąd rozpatruje pozew o zakazanie działalności pięciu partii opozycyjnych

W środę, 22 października, Trybunał Konstytucyjny Gruzji w Batumi rozpoczął rozpatrywanie pozwu rządu partii „Gruzińskie Marzenie”, w którym domaga się się całkowitego zakazu działalności pięciu czołowych partii opozycyjnych w kraju.

Skargę podpisało 88 posłów ze 150-osobowego parlamentu Gruzji. Domagają się oni od sądu zakazania działalności pięciu partii opozycyjnych – „Zjednoczonego Ruchu Narodowego”, „Koalicji na rzecz Zmian”, „Silnej Gruzji – Lelo”, „Federalistów” oraz partii „Gacharia dla Gruzji”.

Sąd będzie obradował przez trzy dni – od 21 do 23 października – w celu rozpatrzenia pozwu, który po raz pierwszy złożyła rządząca partia „Gruzińskie Marzenie” rok temu. Sąd, którego orzeczenie jest ostateczne i nie podlega odwołaniu w Gruzji, ma wydać wyrok do czerwca 2027 roku.

Jak twierdzą autorzy pozwu, od 2016 roku te ugrupowania polityczne nieustannie podważają zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną legitymację obecnych władz Gruzji oraz partii rządzącej.

W pozwie zaznaczono również, że celem działalności wspomnianych partii jest „obalenie i siłowa zmiana porządku konstytucyjnego Gruzji, naruszenie niepodległości kraju oraz naruszenie jego integralności terytorialnej”, w związku z czym partie te powinny zostać uznane za niezgodne z konstytucją, a ich działalność polityczna – zakazana.

Informuje o tym SOVA.

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