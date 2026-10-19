В суде в Абудже, Нигерия, бывший министр энергетики и стали Лийел Имоке заявил, что контракт на строительство гидроэлектростанции Mambilla не получил одобрения Федерального исполнительного совета Нигерии (FEC), а потому, по его мнению, был недействительным. Имоке выступил шестым свидетелем обвинения по делу бывшего министра Олу Агунлое, сообщает Premium Times Nigeria.

Показания Имоке

Имоке сменил Агунлое на посту министра в июле 2003 года. По его словам, после запроса Sunrise Power and Transmission Company Limited (SPTCL) об оплате проекта он изучил материалы дела и выписку из протокола заседания FEC.

Свидетель заявил, что FEC распорядилась отозвать меморандум тогдашнего министра и запросить дополнительные предложения, чтобы рассмотреть варианты инвестирования. Во время перекрестного допроса Имоке объяснил, что не отменял контракт отдельным решением, поскольку считал его недействительным из-за отсутствия одобрения FEC. Он также подтвердил, что не сообщал FEC об обстоятельствах заключения контракта после того, как ознакомился с ними.

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Обвинения по делу

Нигерийская Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) предъявила Агунлое семь обвинений, в том числе в невыполнении президентской директивы, сговоре, подделке документов и получении вознаграждения. По версии следствия, дело связано с контрактом на 6 млрд долларов, который в мае 2003 года был предоставлен SPTCL для реализации проекта ГЭС Mambilla.

EFCC утверждает, что Агунлое вопреки директиве, изданной во время заседания FEC в 2003 году, направил компании письмо о якобы одобренном правительством строительстве электростанции мощностью 3960 МВт. Также следствие обвиняет его в сговоре с Лено Адесаньей и получении более 5 млн найр от компании и Адесаньи. Агунлое не признал вину по всем пунктам. Рассмотрение дела перенесли на 2 ноября.

Спорный энергетический проект

Проект ГЭС Mambilla в штате Тараба так и не был реализован. По данным издания, арбитражный трибунал в Париже недавно вынес решение в пользу Нигерии в споре со SPTCL, которая обвиняла государство в нарушении контракта. Трибунал пришел к выводу, что предоставление контракта компании было омрачено взяточничеством.

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