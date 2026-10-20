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Новости Мир

Пользователи Revolut на Кипре сообщили о сбое в приложении — Cyprus Mail

UA.NEWS 20 Октября 2026 11:13
Пользователи Revolut на Кипре сообщили о сбое в приложении — Cyprus Mail

На Кипре пользователи Revolut во вторник утром сообщили о трудностях с доступом к своим счетам из-за сбоя в банковском приложении. Нарушение работы затронуло несколько функций сервиса.

Сообщение об ошибке

При открытии приложения клиенты видели сообщение об ошибке с советом повторить попытку позже. Некоторые из них не могли получить доступ к собственным средствам, сообщает Cyprus Mail.

Пользователи сообщали о проблемах с доступом к учетным записям после того, как сбой затронул несколько сервисов приложения.

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Реакция компании

Revolut подтвердила сбой в ответе на Reddit. В компании заявили, что ее инженерная команда работает над скорейшим восстановлением сервисов, и предупредили, что часть функций может быть недоступна.

Компания извинилась за неудобства, но не назвала сроков восстановления нормального доступа к приложению и его сервисам.

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