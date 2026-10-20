Na Cyprze użytkownicy Revolut we wtorek rano zgłosili trudności z dostępem do swoich rachunków z powodu awarii aplikacji bankowej. Zakłócenie dotknęło kilku funkcji usługi.

Komunikat o błędzie

Po otwarciu aplikacji klienci widzieli komunikat o błędzie z poradą, aby spróbować ponownie później. Niektórzy z nich nie mogli uzyskać dostępu do własnych środków, informuje Cyprus Mail.

Użytkownicy zgłaszali problemy z dostępem do kont po tym, jak awaria wpłynęła na kilka usług aplikacji.

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Reakcja firmy

Revolut potwierdził awarię w odpowiedzi na Reddicie. Firma oświadczyła, że jej zespół inżynierów pracuje nad jak najszybszym przywróceniem usług, i ostrzegła, że część funkcji może być niedostępna.

Firma przeprosiła za niedogodności, ale nie podała terminu przywrócenia normalnego dostępu do aplikacji i jej usług.

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