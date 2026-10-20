В аэропорту Бен-Гурион в Израиле задержали около 50 хасидов движения Хабад, которые вернулись после года обучения в Нью-Йорке. Их задержали в связи с уклонением от военного призыва, сообщает Jerusalem Post.

Задержания в аэропорту

По данным издания, Армия обороны Израиля заранее знала о прибытии группы. У нескольких молодых людей изъяли паспорта, а большое количество лиц, названных в сообщении дезертирами, задержали.

Как сообщается, десятки задержанных уже отпустили. Некоторое число других людей перевели под военную стражу. Тех, кто остался под стражей, автобусом доставили в призывной центр Армии обороны Израиля в Тель-ха-Шомере, чтобы они предстали перед судом.

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Условия для задержанных

Как передало Армейское радио, задержанные, которые согласятся немедленно поступить на службу в призывном центре, получат условное наказание. Тех, кто откажется, будут судить и отправят в военную тюрьму.

Армия обороны Израиля также проинформировала полицию о возможности массовых протестов представителей ультраортодоксальных групп у базы в Тель-ха-Шомере и тюрьмы Кфар-Йона.

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