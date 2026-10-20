Na lotnisku Ben Guriona w Izraelu zatrzymano około 50 chasydów z ruchu Chabad, którzy wrócili po roku nauki w Nowym Jorku. Zatrzymano ich w związku z uchylaniem się od służby wojskowej, poinformował Jerusalem Post.

Zatrzymania na lotnisku

Według gazety Siły Obronne Izraela z wyprzedzeniem wiedziały o przybyciu grupy. Kilku młodym mężczyznom skonfiskowano paszporty, a dużą liczbę osób, określonych w publikacji jako dezerterzy, zatrzymano.

Jak podają media, dziesiątki zatrzymanych już zwolniono. Pewną liczbę innych osób przekazano pod straż wojskową. Tych, którzy pozostali w areszcie, przewieziono autobusem do centrum rekrutacyjnego Sił Obronnych Izraela w Tel Ha-Szomer, aby stanęli przed sądem.

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Warunki dla zatrzymanych

Jak podało Radio Armii, zatrzymani, którzy zgodzą się natychmiast podjąć służbę w centrum rekrutacyjnym, otrzymają wyrok w zawieszeniu. Ci, którzy odmówią, zostaną osądzeni i wysłani do więzienia wojskowego.

Siły Obronne Izraela poinformowały również policję o możliwości masowych protestów przedstawicieli grup ultraortodoksyjnych w pobliżu bazy w Tel Ha-Szomer i więzienia Kfar Jona.

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