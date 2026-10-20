В Германии неизвестные лица заявили, что опубликовали в интернете около 421 179 электронных писем правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD). Подлинность этих данных пока не подтверждена, сообщает Anadolu Agency.

Атака на хостинг-провайдера

В AfD заявили, что в сентябре 2026 года хакерской атаке подвергся хостинг-провайдер, услугами которого пользуется партия. По ее словам, злоумышленники могли незаконно скопировать части данных из нескольких электронных почтовых ящиков, большинство из которых не использовались годами.

Действующие почтовые ящики федерального объединения AfD, по данным партии, не пострадали. Там также отметили, что атаку быстро обнаружили и остановили, а всех пользователей проинформировали.

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Проверяется происхождение опубликованных писем

Лица, заявившие о публикации переписки, утверждают, что данные происходят из десяти электронных почтовых ящиков. Среди них якобы был адрес, зарегистрированный на бывшего лидера партии Александра Гауланда, а также ящик, ранее использовавшийся в качестве контактного адреса федеральной штаб-квартиры AfD.

Партия сообщила, что проверяет публикацию в сети, которая, по ее оценке, может содержать часть похищенных данных.

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