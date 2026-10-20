W Niemczech nieznane osoby oświadczyły, że opublikowały w internecie około 421 179 e-maili prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD). Autentyczność tych danych nie została dotąd potwierdzona, informuje Anadolu Agency.

Atak na dostawcę hostingu

AfD oświadczyła, że we wrześniu 2026 roku ataku hakerskiego doświadczył dostawca hostingu, z którego usług korzysta partia. Według niej sprawcy mogli nielegalnie skopiować część danych z kilku skrzynek e-mailowych, z których większość nie była używana od lat.

Aktywne skrzynki pocztowe federalnego stowarzyszenia AfD nie ucierpiały, jak podaje partia. Zaznaczono również, że atak szybko wykryto i powstrzymano, a wszyscy użytkownicy zostali poinformowani.

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Sprawdzane jest pochodzenie opublikowanych e-maili

Osoby, które oświadczyły, że opublikowały korespondencję, twierdzą, że dane pochodzą z dziesięciu skrzynek e-mailowych. Wśród nich miał znajdować się adres zarejestrowany na byłego lidera partii Alexandra Gaulanda, a także skrzynka wcześniej używana jako adres kontaktowy federalnej siedziby AfD.

Partia poinformowała, że sprawdza publikację w sieci, która według jej oceny może zawierać część skradzionych danych.

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