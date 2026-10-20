Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме заявил, что Париж во Франции вскоре станет «мусульманским городом». Он связал это с, по его мнению, иммиграционной политикой президента Франции Эммануэля Макрона.

Заявление Трампа

Трамп сказал, что несколько лет назад предупреждал Макрона: разрешение большому количеству иммигрантов приезжать во Францию было большой ошибкой. По его словам, Франция должна была закрыть границы так же, как, по его утверждению, это сделали Соединённые Штаты.

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Президент США также заявил, что французские границы остаются проблемой. Кроме того, он раскритиковал ситуацию в энергетической сфере Франции.

Протесты во Франции

Как сообщает Euronews, заявление Трампа прозвучало через несколько дней после насильственных протестов и мародёрства в нескольких городах Франции. В материале причинами этих протестов названы стоимость жизни и условия обучения в школах.

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